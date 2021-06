Asteroid Day 2021 al Planetario

Anche quest'anno il Planetario di Lecco partecipa all'Asteroid Day. È una tradizione consolidata da ormai sei anni: nell'intorno del 30 giugno, anniversario dell'evento di Tunguska, quando nel cielo siberiano, era il 1908, si disintegrò il nucleo di una cometa, si parla di asteroidi.

Nel 2020, in piena pandemia, l'iniziativa fu organizzata online. Quest'anno si torna in presenza, finalmente al Planetario. Gli eventi saranno due: una serata (venerdì 25 giugno) dedicata a un pubblico di ragazzi e adulti in cui si parlerà di asteroidi, rischio di impatto e delle ultime missioni spaziali a loro dedicate, e una domenica pomeriggio (27 giugno) per le famiglie e i più piccoli, nella quale ci sarà il modo di scoprire come "cucinare" insieme una cometa e vedere il modellino di un vero satellite in scala 1:2.

La serata s'intitola "Asteroidi: impatti, catastrofi e difese" e inizierà alle 21, relatrice l'ingegnere aerospaziale Laura Proserpio (in caso di maltempo, essendo prevista all'esterno, la serata sarà posticipata a lunedì 28 giugno).

L'appuntamento della domenica ha invece come data di recupero, in caso di maltempo, domenica 4 luglio.

Gli eventi sono su prenotazione e si svolgeranno nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.deepspace.it.

Il Planetario ricorda che ci sono ancora posti disponibili per i campus estivi per bambini e ragazzi e per il percorso "L'Universo dentro e fuori di me". Anche in questo caso tutti i dettagli sono disponibili sul sito, sulla pagina Facebook del Planetario o telefonando a Loris Lazzati (328 8985316).



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...