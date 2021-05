"Big Bang": il Planetario riparte con le conferenze in presenza

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang? No, il Big Bang stesso. Il Planetario, dopo la riapertura di domenica scorsa, può tornare finalmente a proporre uno dei suoi cavalli di battaglia: le conferenze del venerdì.

Dopo i lunghi mesi di chiusura per covid, il 14 maggio, con inizio alle ore 20, toccherà all'astronomo Gabriele Ghisellini ridare avvio alla struttura del Belgiojoso. Ricercatore dell'osservatorio di Merate e professore all'università di Milano Bicocca, Ghisellini parlerà dell'origine dell'Universo, illustrando con il suo impareggiabile stile divulgativo concetti complessi in modo semplice e immediato.

«Abbiamo scelto il tema per sottolineare simbolicamente un nuovo inizio - afferma Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario - E il professor Ghisellini per ricominciare con uno scienziato di prestigio che è anche un divulgatore eccelso, in grado di incantare il pubblico parlando di temi arditi come la natura dello spazio e del tempo, la geometria dell'Universo, l'inflazione e le nuove frontiere della cosmologia».

Per partecipare, viste le restrizioni covid, è necessario prenotare inviando una mail a planetariolecco@gmail.com e specificando generalità dei partecipanti, un recapito telefonico di riferimento e gli eventuali legami familiari. Il Planetario garantisce il rispetto rigoroso di tutte le norme anti-covid: mascherine, distanziamento, sanificazione e riduzione dei posti.

