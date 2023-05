Il cielo in inglese e i buchi neri

Dai buchi neri al cielo in inglese. Venerdì 12 maggio sarà un giorno intenso al Planetario. Alle ore 18.30 tornerà una proposta che ebbe molta fortuna in era pre-Covid: una proiezione in cupola in inglese che il gruppo Deep Space organizza in collaborazione con la scuola di lingue Wall Street.

"Discovering the spring sky" sarà un viaggio nel firmamento di questo periodo guidato da Karen Stephen, con un taglio davvero particolare e attuale: un collegamento ideale con l'incoronazione di re Carlo III. Per partecipare occorre prenotare dal sito www.deepspace.it, ricordando che è un evento speciale e il costo del biglietto è di 6 euro per tutti.

Sesana di sera

Il secondo appuntamento sarà alle 21 con l'appuntamento tradizionale delle conferenze del venerdì: il relatore sarà un personaggio prestigioso, Alberto Sesana, professore ordinario di astrofisica all'Università Bicocca, ricercatore della Royal Society e presidente dell'International Pulsar Timing Array, un progetto di ricerca di altissimo livello sulle stelle di neutroni. Il titolo della serata è quanto mai9 accattivante: "Nel cuore dei buchi neri: alla fine dello spazio e del tempo". Anche in questo caso occorre prenotare dal sito www.deepspace.it e sono previsti i biglietti ridotti per gli under 18, gli over 65 e i residenti a Lecco.