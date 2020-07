Tre serate di approfondimento nel cortile di Palazzo Belgiojoso

Riprendono gli appuntamenti del Planetario civico di Lecco: dopo i mesi di chiusura forzata dovuti all'emergenza sanitaria e la serata speciale gratuita in occasione della Notte Bianca, la struttura di Palazzo Belgiojoso riprende la sua programmazione "dal vivo" seguendo tutte le norme previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

Tre gli appuntamenti in calendario tra fine luglio e agosto, che si terranno nel cortile di Palazzo Belgiojoso.

Catastrofi dal cosmo

Quasi a esorcizzare questi brutti mesi, ma soprattutto per trattare un tema dal fascino magnetico, si partirà con le catastrofi: quali sono gli appuntamenti col destino che segneranno la fine della vita sulla Terra e in alcuni casi estremi addirittura la scomparsa del pianeta stesso? Ne parlerà Loris Lazzati, ideatore di questa conferenza per le scuole, che studenti e docenti richiedono ogni anno. L'appuntamento è per venerdì 31 luglio alle 21 (in caso di maltempo la serata sarà rinviata a sabato 1 agosto alla stessa ora).

Le future missioni marziane

Venerdì 7 agosto alle 21 è in programma il secondo appuntamento con Gianpietro Ferrario che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle future missioni marziane, sognando lo sbarco umano e la futura colonizzazione del Pianeta Rosso (in caso di maltempo la serata sarà spostata a sabato 8).

Perri e le sue "Partenze a razzo"

Dopo la pausa per Ferragosto, a fine mese un ritorno come sempre atteso, quello di Luca Perri, che terrà venerdì 28 agosto alle 21 la sua nuova conferenza "Partenze a razzo", dedicata a tutto ciò che può andare storto in una missione spaziale. Una serie divertentissima di aneddoti ed episodi poco conosciuti, condotta da Perri con la sua proverbiale verve umoristica (in caso di maltempo la serata sarà rinviata non a sabato 29, ma a lunedì 31 agosto).

Informazioni utili

L'ingresso alle serate sarà al consueto prezzo di 6 euro (biglietto intero) e 4 euro (ridotto), con prenotazione obbligatoria da effettuare via mail all'indirizzo planetariolecco@gmail.com, indicando per ogni partecipante: nome, cognome, recapito telefonico e mail, data/e dell'evento a cui si vuole partecipare, eventuali riduzioni spettanti (perchè residenti a Lecco, under 18, over 65, possessori di tessera Fai o Touring Club e soci Deep Space).

Nel caso vi siano minorenni è necessario specificarlo (in questo caso bastano nome e cognome). La prenotazione viene considerata valida anche per la data di recupero in caso di maltempo. Dopo le ore 17 del giorno della conferenza non può essere garantita risposta alla mail. In caso di maltempo tutti i prenotati saranno avvisati per tempo del rinvio.