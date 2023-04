Il Planetario celebra Dante Alighieri. In occasione del Venerdì Santo, il prossimo 7 aprile alle ore 21, la struttura del Belgiojoso ospiterà una delle proposte più qualificanti e peculiari della sua programmazione: "In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio".

Nell'atmosfera unica della cupola, il proiettore riprodurrà in ogni dettaglio il cielo visibile dalla spiaggia del Purgatorio nel momento in cui Dante e Virgilio escono "a riveder le stelle". Attraverso i passaggi astronomici di cui la seconda Cantica è ricchissima, si scoprirà un elemento importante del Poema, cioè l'astronomia del Sommo Poeta e la funzione che essa svolge nel massimo capolavoro della nostra letteratura.

Dalle quattro stelle del primo canto alle "tre facelle" dell'ottavo, dall'autentica "conferenza di Planetario" tenuta da Virgilio nel quarto fino al linguaggio solenne e arcano delle profezie, per arrivare all’apertura magica, solenne e misteriosa del canto 9, si aprirà una porta originale e singolare sulla poesia dantesca. Con lo scopo di apprezzare e riscoprire gli immensi tesori della Commedia.

Relatore sarà Loris Lazzati. Occorre prenotare dal sito www.deepspace.it. Il costo del biglietto è di 6 euro (intero), mentre il ridotto, per under 18, over 65 e residenti a Lecco, è di 4 euro.