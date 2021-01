Dopo cena tra stelle e marinai

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal gruppo astrofili Deep Space Lecco e dal Planetario di Lecco per sopperire alla mancanza degli eventi in presenza fisica. Per la serie "Dopo cena..." venerdì 15 gennaio 2021 si svolgerà "Tra stelle e marinai", chiacchierata con Loris Lazzati, astrofilo e giornalista.

Il tema della serata

I marinai e le stelle, il cielo e il mare. Un legame antico e affascinante, fonte di poesia, di leggende e falsi miti, ma soprattutto di grandi imprese di esplorazione e scoperte scientifiche! Da casa, in streaming sui canali social di Deep Space, ci si preparerà per grandi esplorazioni, con Lazzati pronto a rispondere alle domande degli appassionati.

Dove seguire la diretta