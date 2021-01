Dopo cena sul futuro dell'esplorazione spaziale

In programma venerdì 29 gennaio alle 21 sul canale YouTube del Planetario civico di Lecco un nuovo episodio della serie "dopo cena", sempre più seguita in questa fase di sospensione delle proposte "in presenza".

Questa settimana si parlerà del futuro dell'esplorazione spaziale insieme a Gianpietro Ferrario del gruppo astrofili Deep Space. A che punto siamo con il ritorno sulla Luna, la conquista di Marte e la possibilità di compiere voli spaziali turistici? Quesiti curiosi ai quali sarà possibile dare alcune risposte anche attraverso il racconto del futuro programma Artemis, il prossimo passo verso l'obiettivo a lungo termine di stabilire una presenza autosufficiente sulla Luna.

Durante la diretta YouTube, disponibile a questo collegamento, sarà possibile porre domande e riceve risposte in tempo reale. Sarà inoltre possibile seguire la puntata anche sulla pagina Facebook del Gruppo Astrofili.