Non prime donne ma donne prime - L'astronomia al femminile

Il Planetario celebra a suo modo la Festa della donna. Non ci saranno magari mimose e la data non sarà rigorosa, essendo venerdì 10 marzo, ma si entrerà nell'universo femminile da una porta affascinante e poco esplorata: alla scoperta delle scienziate che nella storia, nell'arco di molti secoli, hanno stabilito delle prime volte, aperto nuove vie ed effettuato nuove, importanti scoperte. Si scoprirà l'apporto importantissimo di figure non sempre note al grande pubblico.

La relatrice sarà Gabriella Bernardi, fisica, giornalista e scrittrice scientifica che ha al suo attivo numerose collaborazioni con riviste, quotidiani e mensili del settore. Ha visitato, collaborato e conosciuto direttamente la realtà di molti Istituti di Ricerca e Osservatori Astronomici italiani e internazionali.

Nel 2008 ha ricevuto il Premio Voltolino in giornalismo scientifico e ha pubblicato diversi libri di divulgazione astronomica per bambini e ragazzi. L'ultima sua opera, Le sorelle non dimenticate. Le astronome e le scienziate prima di Caroline Herschel, edita dalla Springer 2016, è frutto di un lavoro di ricerca compiuto in Italia e all'estero.

Nella valle antistante l'Osservatorio Astronomico La Silla dell'Eso, in Cile, ha condotto una ricerca archeoastronomica assieme ad astronomi italiani. Cura una rassegna stampa internazionale al seguente blog. Una new entry di prestigio che arricchisce ulteriormente l'offerta del Planetario di Lecco. L'appuntamento è per le ore 21. Occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.