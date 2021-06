Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 4 giugno al Planetario di Lecco, con inizio alle ore 21, si svolgerà (in presenza) la conferenza "La freccia del tempo" che vedrà come relatore Gabriele Ghisellini, astrofisico autore di più di 160 pubblicazioni su riviste internazionali e di diversi libri quali "E luce fu" e "Astrofisica per curiosi: Breve storia dell'universo".

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2.

Il numero di posti è limitato. I primi prenotati potranno seguire l'evento direttamente in sala conferenze; esauriti questi posti, vi sarà la possibilità di seguire l'evento con collegamento diretto in cupola; in quest'ultimo caso, si verrà avvisati nell'email di conferma e il biglietto sarà comunque ridotto.

Per prenotare

Per prenotarsi è necessario mandare una email a planetariolecco@gmail.com indicando per ogni partecipante:

- nome, cognome (*)

- recapito telefonico e indirizzo email

- data/e dell'evento a cui si vuole partecipare

- eventuali riduzioni di biglietto

(*) nel caso vi siano minorenni è necessario specificarlo ed è sufficiente dare solo questi dati.

La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti ad altre persone.

Si verrà ricontattati e solo in caso di conferma da parte dell'organizzazione la prenotazione sarà considerata valida. Dopo le 17 del giorno dell'evento non sarà garantito che la vostra email possa essere riscontrata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...