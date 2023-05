Galileo arbitro dei due mondi

Tolomeo o Copernico? Terra o sole al centro di tutto? Il dilemma affrontato da Galileo nel "Dialogo sopra i massimi sistemi del mpondo" sarà al centro dell’affascinante serata di venerdì 19 maggio al Planetario di Lecco. Protagonista un relatore di eccezione, Davide Dal Prato, direttore del Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate.

La sua verve ironica e la sua competenza sono la miglior via per penetrare nel pensiero di Galileo e nel contenuto del suo capolavoro. Il dialogo è costruito magistralmente, e sottilmente, come confronto paritetico tra il tolemaico Simplicio e il copernicano Salviati, moderati dal nobile intellettuale Sagredo, grande amico di Galileo. In realtà la bilancia Galileo la fa pendere decisamente a favore del sistema copernicano.

Su questo dibattito giocherà abilmente Dal Prato, per entrare nella temperie culturale, scientifica e religiosa del periodo.

La prenotazione va effettuata dal sito www.deepspace.it.