Osservazione ai Piani d'Erna e "2001: Odissea nello spazio"

Osservazione del cielo da Erna e una nuova serata con Luca Perri. Sono giorni intensi i prossimi al Planetario di Lecco. Venerdì 23 giugno, a partire dalle 21.30, al piazzale di partenza della funivia di Erna si terrà un'osservazione con i telescopi guidata dagli esperti del gruppo Deep Space. Il costo di partecipazione è di 6 euro a testa (riduzione a 4 euro per i soci) ma con un'agevolazione per chi ha bambini e comunque figli di qualunque età: c'è infatti il biglietto famiglia a 15 euro, indipendentemente dal numero di familiari, purchè si tratti di genitori e figli.

Lunedì 26 giugno, alle 21.15, nel cortile del Planetario, Luca Perri proporrà una conferenza inedita: "La scienza di 2001: Odissea nello spazio", una curiosa incursione nel capolavoro di Stanley Kubrick per scoprire la straordinaria accuratezza anche scientifica, non solo artistica, del grande regista. Sia per l'osservazione che per la conferenza di Perri occorre prenotare dal sito www.deepspace.it ricordando che per queste due iniziative, vista la location, non c'è limitazione di numero.