Edwin Hubble: cent'anni dalla scoperta delle galassie

Una rivoluzione paragonabile a quella copernicana. Il 6 ottobre 1923 è una data stranamente poco conosciuta dal pubblico, ma fondamentale nella storia dell'astronomia e della scienza. Quella notte Edwin Hubble, analizzando un lastra fotografica della nebulosa spirale M31, e scorgendovi una debole stella pulsante, risolse uno dei dilemmi chiave nella storia della cosmologia: quelle strutture a forma di girandola disseminate nel cosmo erano nubi di gas appartenenti alla via Lattea o colossali sistemi stellari come la Via Lattea stessa e lontanissimi? M31 è oggi nota a tutti semplicemente come la Galassia di Andromeda.

La risposta era la seconda: esattamente 100 anni fa, quindi, furono letteralmente scoperte le galassie e davanti all'uomo si spalancò un Universo sconfinato. Di questa straordinaria sliding door astronomica parlerà Loris Lazzati venerdì 6 ottobre alle ore 21 al Planetario, a 100 anni esatti dal grande evento. Sarà l’occasione per scoprire personaggi del calibro dello stesso Hubble, del suo fido braccio destro Milton Humason, di Harlow Shapley, Heber e di Henrietta Leavitt, la donna che offrì alla scienza il "metro" per misurare l'Universo. Per partecipare occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.