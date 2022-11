Principi matematici nell'illusionismo

Prezzo non disponibile

Magia e spettacolo al Planetario. Nel senso letterale del termine. Venerdì 25 novembre si terrà una serata fantastica sull'illusionismo e i giochi di prestigio condotta con il rigore e le spiegazioni della scienza e della matematica.

È possibile creare dei bei giochi di prestigio usando la matematica? Quali leggi della fisica si nascondono dietro le illusioni di alcuni dei più celebri prestigiatori del mondo?

Sarà una conferenza-spettacolo con dimostrazioni di trucchi che vedrà come protagonista Lorenzo Paletti: una presentazione ricche di illusioni e interazione con il pubblico che mette in luce il profondo legame tra la scienza e il mondo della prestigiazione. Un modo nuovo di riscoprire un tema che incuriosisce terribilmente e di rispondere alla domanda più frequente: ma come diavolo fanno prestigiatori e illusionisti a fare certi numeri? Risponderà la scienza, grazie a Paletti, che è divulgatore scientifico e prestigiatore.

L'appuntamento è per le ore 21. Bisogna prenotare il posto sul sito www.deepspace.it.