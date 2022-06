Noi stessi. Il Tutto che ci circonda. Le parole per descriverlo e per descriverci. Appuntamento da non perdere al Planetario di Lecco venerdì 17 giugno, all'interno del programma del Giugno lecchese. Per la prima volta la struttura di Corso Matteotti ospiterà infatti un laboratorio di scrittura creativa, a cura del giornalista lecchese (e nostro redattore) Stefano Bolotta.

Nel corso della serata, che avrà inizio alle ore 21, si affronterà il tema "L'infinito. Scrivere l'Universo". Come suggerito dal titolo, che gioca sulla concordanza del termine infinito (inteso come tempo) e del verbo scrivere, "attraverso semplici esercizi di scrittura indagheremo le parti più recondite della nostra anima, sondando lo spazio dentro di noi e arrivando nei meandri del cosmo - spiega Bolotta - Una serata aperta a tutti, alla ricerca di parole per provare a descrivere noi stessi e ciò che ci circonda. Invitiamo chi fosse interessato a portare gli strumenti per scrivere che preferisce". A supportarlo, nella parte scientifica, sarà Cecilia Corti, conferenziere del Planetario.

Non si tratta di un corso di scrittura, ma di un'esperienza originale, con la quale gli organizzatori intendono stimolare fantasia, creatività e padronanza della lingua fornendo al contempo interessanti spunti scientifici.

Biglietti

Intero: 6 euro, ridotto: 4 euro.

Per prenotare consultare il sito www.deepspace.it selezionando il form dell'evento prescelto. La prenotazione sarà valida solo dopo avvenuta conferma da parte degli organizzatori.