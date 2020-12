Planetario di Lecco: nuovo "Dopocena Satellitare" con Laura Proserpio

Nuovo appuntamento al Planetario di Lecco con i "Dopo cena satellitare", chiacchierate a tema scientifico - ma con il tono scanzonato del focolare domestico, e a portata di tutti - in onda sui canali social dell'associazione di astrofili lecchesi Deep Space.

Venerdì 11 dicembre segnerà "Il ritorno" con Laura Proserpio. Ritorno di cosa? Sonde interplanetarie che dopo un viaggio più o meno lungo nel sistema solare, ritornano a casa. Alcune per rimanerci, altre per ripartire di nuovo. In questa occasione il direttore scientifico del Planetario, Laura Proserpio, prenderà spunto da due storie di attualità, le cui protagoniste sono Hayabusa2 e Chang'e5, per accompagnare gli spettatori in un avvincente viaggio di scoperta lungo ampie orbite nel nostro sistema solare in compagnia di sonde e robottini. Ad animare la chiacchierata, come sempre, Cecilia Corti di Deep Space.

