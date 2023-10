Consapevolezza, esplorazione del cosmo, Via Lattea: settimana ricca di eventi al Planetario

Settimana piena di appuntamenti da non perdere al Planetario. Martedì 17 ottobre partirà il ciclo di serate intitolato "L'Universo dentro e fuori di me", in collaborazione con Odaka Yoga Lecco: le prime due sono intitolate "Cosmo" e sono programmate per martedì 17 e martedì 24 ottobre alle 21.15 nella struttura del Belgiojoso.

Il percorso si snoderà tra scienza e consapevolezza per trovare spazio nell'universo dentro e fuori di noi: infatti attraverso l'astronomia e la scienza, con l'ausilio della cupola del planetario, si porterà attenzione anche al proprio corpo. Il costo per entrambe le serate di martedì 17 e 24 ottobre è di 30 euro (25 per i soci). A condurre il ciclo saranno Cecilia Corti (ingegnere e insegnante di yoga, nonché membro del Gruppo Astrofili Deep Space Lecco) e Anna Dell'Era (psicologa e insegnante di yoga).

Il secondo appuntamento della settimana è in programma mercoledì 18, alle ore 21, nell'ambito della rassegna Immagimondo. Laura Proserpio, direttrice scientifica del Planetario, ingegnere aerospaziale e astrofisica, terrà una serata intitolata "In viaggio tra le stelle" dedicata all'esplorazione spaziale e in perfetta sintonia con il tema scelto quest’anno da Immagimondo. L'ingresso a questa serata è gratuito.

Venerdì 20, sempre alle 21, si terrà la proiezione in cupola "Da Perseo al Cigno: un tuffo nella via Lattea".

Domenica 22, alle ore 26, è prevista la canonica proiezione in cupola sul cielo del mese.

Per tutte le iniziative occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it. a eccezione di quella di Immagimondo, per la quale la prenotazione si può effettuare dal sito www.immagimondo.it.

Ove non diversamente indicato biglietti: Intero 6 euro - Ridotto 4 euro.