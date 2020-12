Planetario di Lecco: "Dopocena Satellitare" con Laura Proserpio

Il Planetario continua la sua attività online per stare vicino al pubblico in attesa della riapertura che si spera possa avvenire il più presto possibile. Venerdì 4 dcembre alle ore 21 verrà proposto un incontro con Laura Proserpio per un Dopo cena Satellitare!

Potrà essere seguito dal canale Youtube oppure anche dalla pagina Facebook del Planetario.

Prendendo spunto dall'ultimo lancio di un satellite sentinella, a cui Laura Proserpio è particolarmente affezionata (si scoprirà perché) si parlerà di satelliti e tecnologia spaziale: sarà possibile fare domande alle relatrice per rendere interattiva la serata.

Laura Proserpio è direttore scientifico del Planetario di Lecco: dopo gli studi ingegneristici e un dottorato in astronomia si è sempre occupata di spazio, dapprima sviluppando payload per future missioni di astronomia X e ora progettando pannelli solari per satelliti di osservazione terrestre o sonde esplorative.

Il gruppo Deep Space ricorda che è aperta la campagna di tesseramento (la tessera annuale costa 25 euro).

Per seguire tempestivamente le novità e l'attività social del Planetario questi sono altri riferimenti:

- Web

- Instagram