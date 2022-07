Quante persone leggono gli oroscopi, ne ricavano incoraggiamento e magari se ne fanno influenzare? L'astrologia gode di perenne e immeritatissima fortuna. Il desiderio di mistero, di un sapere antico e saggio che coglie un segreto legame tra uomo e cosmo, l'irrazionale come scorciatoia, è un fiume carsico che scorre da secoli nella civiltà e riemerge prepotente quando trova condizioni ideali. La nostra epoca, col dilagare di fake news e complottismi veicolati con la potenza dei social, offre terreno più che mai fertile a ogni forma di irrazionalità.

Eppure, bastano semplicissime considerazioni ed esempi concreti e perfino esilaranti per demolire in un colpo l'edificio fasullo dell’astrologia. Disciplina che merita di essere studiata dal punto di vista storico, ma che non può godere di alcun credito da Galileo in poi.

Questo sarà il tema accattivante della conferenza di venerdì 8 luglio al Planetario di Lecco: alle ore 21, Loris Lazzati terrà infatti la serata "Astrologia: istruzioni per il (non) uso". Con considerazioni di semplice razionalità, esempi ed esercizi divertenti, verrà messa in luce l'inconsistenza dell'edificio dell'astrologia.

Per partecipare basta prenotarsi dal sito www.deepspace.it. Il biglietto costa 6 euro (intero) o 4 (ridotto, per under 18, over 65 e residenti a Lecco).