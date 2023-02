Iniziativa di Plastic free nel cuore di Lecco

L'iniziativa ecologica PlasticFree approda a Lecco. L'appuntamento è in programma per domani, domenica 19 febbraio alle ore 9.30 in piazza Cermenati. I volontari dell'onda blu PlasticFree - capitanata da Barbara Cavanna e Ornella Pozzoni (referenti di zona PlasticFree) in collaborazione con gli Scout e con il patrocinio del comune di Lecco - saranno attivi per rimuove da terra plastica, carta, pacchetti di sigarette e quant'altro nei vicoli e strade del centro di Lecco. L'associazione PlasticFree è nota per essere attiva nel ripulire i vari rifiuti da spiaggia, strade aree pubbliche, e per la sensibilizzazione nelle scuole sui temi legati alla difesa dell'ambiente.