Appuntamento gastronomico da non perdere a Mandello, con una finalità benefica: supportare le attività scolastiche.

L'evento si svolgerà domenica 17 marzo al Villone, al refettorio dell'Istituto Santa Giovanna Antida di via Manzoni.

Protagonisti della giornata saranno due piatti tipici, polenta e cassoeula, uniti per la gioia degli adulti. Non mancheranno polenta e formaggio e, per i bambini, pasta al pomodoro. Possibile ordinare anche piatti da asporto.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Telefonare a Micaela (3376725901) e Cristiana (3382695047).