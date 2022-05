Massimo Polidoro presenta "Geniale" a Mandello

Un altro grande ospite al Festival della Letteratura di Mandello. Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, sarà ospite della manifestazione il 25 maggio.

Polidoro è autore di oltre cinquanta libri e più di mille articoli pubblicati su "Focus" e diverse testate internazionali, conduttore e consulente di numerosi programmi televisivi, è una presenza fissa a Superquark accanto a Piero Angela.

Direttore del Cicap

Noto per le sue indagini scientifiche su bufale e presunti misteri, ha co-fondato e dirige il Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), per il quale coordina anche l'organizzazione del Cicap Fest, festival scientifico con un'affluenza di oltre 25mila persone a Padova. Ha insegnato Psicologia dell'insolito all'Università di Milano e insegna Comunicazione della scienza ai dottorandi dell'Università di Padova.

Svolge una vivacissima attività sui social, con oltre 300mila follower sulle diverse piattaforme, che accompagna a una serie di podcast di successo per Audible e molti altri progetti al suo attivo. A Mandello presenterà il suo iltimo libro, dal titolo Geniale.

Il libro

Immaginate di poter trascorrere un anno intero fianco a fianco con un vero genio, di osservarlo all'opera, lavorarci insieme e imparare quanto più potete sul suo modo di pensare, ragionare, organizzarsi, affrontare i problemi, superare le difficoltà, escogitare progetti, trovare soluzioni.

Massimo Polidoro ha avuto questa fortuna. A 18 anni, con una borsa di studio offertagli da Piero Angela, è partito per gli Stati Uniti diventando il primo allievo a tempo pieno di James Randi, noto come "The Amazing Randi", illusionista di fama mondiale e campione della razionalità e del pensiero scientifico, omaggiato da figure del calibro di Isaac Asimov, Carl Sagan e del premio Nobel Richard Feynman.

L'esperienza accanto al genio è stata una straordinaria scuola di vita e una palestra intellettuale senza pari, che gli ha consegnato tra le mani una "cassetta degli attrezzi" indispensabili per potenziare le sue abilità mentali e per costruire la vita che sognava. Un passo dopo l'altro l'autore ha imparato a pensare in modo lucido e critico, a coltivare la fiducia, a focalizzarsi, a riconoscere i propri limiti, a esplorare l'insolito e dare la caccia alle pseudo-verità. Ma ha soprattutto imparato l'arte di vivere con intelligenza e passione, coltivando la razionalità e nutrendo al tempo stesso un costante senso di meraviglia.

Oggi, recuperando aneddoti di eventi fuori dal comune e storie illuminanti, ripercorre questa straordinaria esperienza, condividendo 13 fondamentali lezioni che ha appreso e che i lettori potranno applicare alla propria situazione. Un viaggio che non mancherà di istruire, sorprendere, illuminare, divertire e commuovere.

A dialogare con Massimo Polidoro sarà Elena Lo Muzio, già presente al Festival come autrice del libro Ex-perience, siamo fatti della stessa sostanza dei nostri ex.