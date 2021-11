Il Politecnico incontra Beatrice Colli, campionessa del mondo a 17 anni

Super Beatrice Colli. A 17 anni la portacolori dei Ragni di Lecco si è laureata campionessa del mondo di arrampicata giovanile Speed (oltre che campionessa italiana Assoluta della specialità), e il prossimo 23 novembre porterà al sua testimonianza al Campus di Lecco.

"Beatrice ha letteralmente scalato la vetta del successo. La carrellata di conquiste ottenute nel mondo degli atleti climber under 18 non ha eguali - scrivono dal Politecnico di Lecco - È per noi un grande piacere ospitarla al campus per ascoltare la sua storia".

L'incontro, ribattezzato "Unraveling Beatrice - Campionessa oltre i riflettori" si svolgerà il 23 novembre alle 18.30 in aula magna al Politecnico di Lecco. Porteranno i propri saluti Vico Valassi, presidente di Univerlecco; Francesco Calvetti, delegato del Rettore per le attività sportive; Antonio Rossi, Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi di Regione Lombardia. A dialogare con Beatrice Colli saranno Manuela Grecchi, prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco, e Fabio Palma, Gruppo Ragni Lecco, allenatore personale dell'atleta.

Per partecipare è necessario iscriversi qui ed essere in possesso del Green Pass.