"Una tutela energ-etica possibile" con ingegneri, archietti e Fai

"Una tutela energ-etica possibile. Dialogo tra la salvaguardia del paesaggio italiano e l’innovazione ecologica degli edifici". Questo il titolo dell'incontro aperto a tutti organizzato dalla delegazione Fai di Lecco insieme all'ordine degli Ingegneri e a quello degli Architetti della provincia di Lecco, con il contributo di UniverLecco. L'evento si terrà giovedì 25 maggio alle ore 18 nella sala grande del Politecnico di Lecco.

Durante l'incontro, partendo dall'esperienza de "I Luoghi del Cuore 2023" e in particolare dal "Paesaggio di Cavagna - Sant'Egidio" (primo classificato a livello provinciale), si parlerà di paesaggio e di tutela, approfondendo in particolare il rapporto tra le necessità di salvaguardia del patrimonio paesaggistico (urbano e rurale) anche in confronto/scontro con il tema dell'efficientamento energetico degli edifici, oggi di grande attualità, che spesso obbliga a radicali trasformazioni degli edifici esistenti e, di riflesso, modificando il paesaggio.

Una sfida interessante e dinamica che chiede consapevolezza e dialogo tra le parti coinvolte in questo passaggio epocale che ridisegnerà, nel bene o nel male, il paesaggio italiano. L'incontro, libero e aperto a tutti, vedrà tra i partecipanti al dialogo l'architetto Matteo Sintini, funzionario della soprintendenza responsabile del Lecchese.