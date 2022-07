12 pomeriggi musicali lariani, terzo concerto al museo setificio

Il terzo evento del "12 Pomeriggi Musicali Lariani", organizzato da Lago di Como in Musica con presidente Guido Zucchi e ideatore-coordinatore artistico il maestro LuGu Andreoli, prevede la partecipazione del New Romantic Trio presso il Civico Museo Setificio di Abbadia Lariana grazie alla collaborazione con la direzione del Museo e il Comune di Abbadia Lariana.

Con il violino di Silvana, la viola di Franco e il violoncello di Marcello saranno tutti coinvolti in emozioni uniche attraverso le pagine più belle della musica non solo classica. Infatti il viaggio sonoro, grazie ai fondamentali strumenti ad arco, inizia con Caccini, Bach, Vivaldi, prosegue con Tchaikovsky e Monti per raggiungere l'apice con Morricone, Norman, Jackson e Perry-Hodges.

Ingresso libero sino a esaurimento posti. Uno spettacolo da non perdere, preceduto da una breve introduzione del presidente LCM Guido Zucchi e dal maestro Andreoli che presenterà l'evento.

Appuntamento domenica alle 17.30 al Civico Museo del Setificio Monti di Abbadia Lariana, via Nazionale 93. Alla fine dell'incontro aperitivo con gli artisti.

Dopo questo terzo evento la programmazione dei 12 Pomeriggi Musicali Lariani si interromperà per riprendere il 4 settembre, ancora al Museo Setificio di Abbadia Lariana. I primi due concerti tenuti nella sala musica della Fondazione Ercole Carcano di Mandello del Lario hanno registrato il tutto esaurito.