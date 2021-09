Un pomeriggio con il riccio Gismund

Lo scorso anno, causa Covid, l'appuntamento è saltato... ma quest'anno, ed è la sesta edizione, Wwf Lecco torna a proporre il tradizionale evento dedicato ai bambini, realizzato in collaborazione con il Parco Monte Barro, e con il contributo de Il Campo dei Fiori (main sponsor dell'evento).

L'invito è rivolto ai nati negli anni 2010/11/12/13/14 che, nella splendida cornice di Villa Bertarelli a Galbiate, si muoveranno con la fantasia tra le pagine del libretto "Gismund e gli altri", una pubblicazione ideata da Wwf Lecco, alla scoperta dei colorati fiori, dei grandi alberi e dei fantastici animali presenti sul Monte Barro.

L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 9 ottobre: il riccio Gismund guiderà i bambini nello svolgimento di attività creative pensate per coinvolgere e avvicinare i partecipanti al "magico" mondo della natura, dalla realizzazione di un simpatico pupazzetto del riccio Gismund all'utilizzo artistico delle foglie, dalla realizzazione delle palline di semi per aiutare gli uccellini durante i mesi più freddi alle sorprese che i volontari del Wwf Lecco hanno preparato per i bambini (e che essendo sorprese non possono essere anticipate).

Un libretto in omaggio

Una copia del libretto "Gismund e gli altri - Alla scoperta delle Meraviglie del Monte Barro" sarà omaggiata a ogni bimbo presente all'evento. Tutte le informazioni per partecipare al pomeriggio con Gismund sono come sempre disponibili sul sito del Wff Lecco.

La domenica successiva è già in programma un altro appuntamento per amici e simpatizzanti del Wwf Lecco: in occasione di Urban Nature 2021, la festa della Natura in città, una nuova proposta aspetta adulti e famiglie con una challenge per le vie del centro di Lecco. I dettagli saranno disponibili da mercoledì, in contemporanea con il lancio nazionale dell'evento Urban Nature del Wwf Italia.