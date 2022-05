L’Amministrazione comunale di Valmadrera ha organizzato l'evento "Portami al lago", sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 al Pratone di Parè. Due giorni di turismo, sport e divertimento.

Uscite in canoa e in barca a vela, surf meccanico, danza e pilates, ma anche dj set, concerto all'alba, volo in mongolfiera e tanto altro: questi gli ingredienti della manifestazione, con momenti pensati per adulti, giovani e bambini, tutti organizzati grazie a una forte sinergia con associazioni e sponsor (di Parè e non) che hanno creduto in questo progetto.

Sabato 21 maggio: il programma

Dalle 13.30 alle 24.

? ????? ???????

Uscite in canoa, sup, kayak con Sflow Outdoor (5€)

???? ? ????????????: sflow@sflowoutdoor.com

? ??????? ?????? ??????

Uscite in barca a vela con Circolo Velico Tivano (Gratis)

???? ? ????????????: info@tivanovela.it

? ???? ?????????

"Cavalca la grande onda" (Gratis)

Attività sponsorizzato da Avis Valmadrera

? ????? ?? ?????

Giochi per bambini con tema l’Acqua (Gratis)

? ??????? ?? ?????

Dalle 14.00 live painting “Skizzi di Lago” su balle di fieno

? ????? ?????

Dalle ore 15.00

- Tutù danzante

- Danza contemporanea

- Danza Moderna

- Musical

- Hip-Hop

Dalle 18.30 alle 19.30

Lezione di Pilates e Circuiti (Gratis)

???? ? ????????????: info@stiledanza.it

Dalle ore 19.00 esibizione di:

- Danza Afro

- Hells

- Jazz Funk

- Commercial e Vogue

- Hip-Hop

? ????????????

Dalle 18.30 fino alle 24.00 proposte aperitivo da parte dei pubblici esercizi (nei loro locali) e food truck sul pratone

? ??????? ?? ???

www.facebook.com/wearesnapout

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (Gratis)

Evento sponsorizzato da Avis Valmadrera

Domenica 22 maggio: il programma

Dalle 7 alle 21

? ???????? ???’????

Ore 7.00 concerto all'alba con Spirabilia

? ????????? ?? ???? ?? ????

Intorno alle ore 8.00 proposta colazione da parte dei pubblici esercizi.

? ????? ??????? ? ????????? ?? ????'???????

Ore 9.00 visita guidata al Sasso di Preguda con guida ambientale escursionistica Mattia Silveri.

???? ?? ???????????? (????? ??????? 20 ??????): sflow@sflowoutdoor.com

Assicurazione: 1€

? ????? ?????

Alle 08.00 Risveglio muscolare Yoga/Pilates (Gratis)

???? ? ????????????: info@stiledanza.it

? ???? ?????????

"Cavalca la grande onda" (Gratis)

Attività sponsorizzato da Avis Valmadrera

? ????? ?? ?????

Giochi per bambini con tema l’Acqua (Gratis)

? ????? ?????

Dalle ore 11.30

Esibizione per tutti i gusti di Stile Danza

? ????????????

Dalle 12.00 food truck sul pratone

? ?????? ???????????

Dalle 12.00 mostra fotografica con il tema dell'acqua e scorci di Pare' a cura del Centro Fotografico di Valmadrera

? ???? ?? ???????????

Dalle 15.00

5€ contributo minimo

?’?????? ???????? ????? ???????? ???’???????????? “????? ???” ?? ??????????

Evento organizzato dal Comune di Valmadrera in collaborazione con UGT Valmadrera.