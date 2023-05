Torna "Portami al lago", due giorni organizzata dal Comune di Valmadrera insieme a Ugt Valmadrera. Sabato 20 e domenica 21 maggio il Pratone di Parè si animerà con uscite in canoa e in barca a vela, il veliero dei pirati, green volley, danza e pilates, ma anche dj set, concerto all'alba, salvataggio in acqua, aquiloni e tanto altro: due giorni di turismo, sport e divertimento.

Novità 2023 per i più piccoli: il veliero dei pirati.

Sabato 20 maggio

Giochi per bambini con tema l’Acqua (gratis)

Uscite in barca a vela (gratis) - ???? ? ????????????: info@tivanovela.it

Mostra fotografica

Dalle ore 15.00 alle 18.00:

- Esibizione di ragazze del settore giovanile della Polisportiva Valmadrera

- Prove libere di gioco a pallavolo con la guida di allenatrici della Polisportiva

Dalle 12.00 live painting “Skizzi di Lago” su balle di fieno

Uscite in canoa, sup, kayak (5€) - ???? ? ????????????: sflow@sflowoutdoor.com

Gazebo informativo sul kitesurf; possibilità di provare il proprio equilibrio con la BALANCE Board

Attività ludico-didattiche con simpatici amici a 4 zampe

- ore 16.00 esibizione danza

- ore 18.00 lezione di pilates (prenotazione obbligatoria)

- ore 18.45 lezione di circuiti (prenotazione obbligatoria)

- ore 19.30 esibizione + lezione danza afro

- ore 20.30 esibizione danza con DJ

???? ? ????????????: info@stiledanza.it

Gonfiabile Percorso Pirati e Jumping Trampolino (gratis)

www.facebook.com/wearesnapout

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (Gratis) - Evento sponsorizzato da Avis Valmadrera

Domenica 21 maggio

Ore 7.00 concerto all'alba con Spirabilia (gratis)

- ore 08.00 lezione di Hathayoga (prenotazione obbligatoria)

- ore 10.00 lezione di pilates (prenotazione obbligatoria)

- ore 16.00 esibizione danza

???? ? ????????????: info@stiledanza.it

Ore 9.00 visita con guida ambientale escursionistica Mattia Silveri al Sasso di Preguda, con aperitivo offerto dai volontari di Sant'Isidoro. SOLO SU PRENOTAZIONE (entro 19 maggio). Assicurazione: 1€. ???? ? ????????????: sflow@sflowoutdoor.com

Uscite in barca a vela (gratis) - ???? ? ????????????: info@tivanovela.it

Gonfiabile Percorso Pirati e Jumping Trampolino (gratis)

Mattinata dedicata ai bambini e alla costruzione di castelli di sabbia

Campo libero per gioco tra amici - ???? ? ????????????: greenvolley@avisvalmadrera.it

Ore 10.30 e 14.00: dimostrazione salvataggio in acqua. Durante la giornata: attività ludico-didattiche con simpatici amici a 4 zampe

Uscite in canoa, sup, kayak (5€) - ???? ? ????????????: sflow@sflowoutdoor.com

Gazebo informativo sul kitesurf; possibilità di provare il proprio equilibrio con la BALANCE Board

Esposizione di aquiloni e giochi d'aria (gratis)

Dalle ore 10.30: laboratorio di costruzione di aquiloni e prove volo

Ore 16.00: Volo collettivo di tutti gli aquiloni

Ristorazione:

Sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00

Domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.30

? CIAMBELLINO e BAR TESAGHI (panini e ciambelle)

? FOCACCERIA LIGURE (pizze e hot dog)

? LA CASSOEULA DEL TOGN (polente con vari condimenti: formaggi, cassoeula, ragù cinghiale; panini con vari condimenti: cassoeula, formaggi, salumi; birra artigianale Dulac)

? WHISKY&SODA (bar & drink)

? PARE'67 (panini con salamelle e drink)

? ICE PARE' (gelati e granite)

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a sabato 27 e domenica 28 maggio.