Orario non disponibile

Quando Dal 18/05/2024 al 19/05/2024 Orario non disponibile

Tornami Portami al Lago a Valmadrera. Appuntamento sabato 18 e domenica 19 maggio al Pratone di Parè: uscite in barca a vela, noleggio Kayak e SUP, green volley, danza e kung fu tradizionale, ma anche dj set, concerto all'alba, salvataggio in acqua, escursione al Sasso di Preguda e tanto altro: due giorni di turismo, sport e divertimento alla terza edizione di Portami al Lago!

Ad aspettarvi quest'anno ci saranno le nuovissime mascotte Valma e Drera. Vi aspettiamo sabato dalle 14:00 alle 24:00 e domenica dalle 7:00 alle 21:00.