Preludes, anatra morte: tulipano spettacolo teatrale

Lo spazio di una stanza senza pareti e uno scarno letto sono lo spazio surreale, per raccontare una favola scritta per occhi di bambini, ma che parla dell’innocenza e della paure nella fine della vita. Una visione che con leggerezza e senza drammatizzazione cerca coerenza con le intenzioni leggere, “naturalmente” non ludiche, dell’autore. Sottotraccia, a fronte di un preludio verso una circostanza inevitabile, questa storia dalla linea sottile ci può raccontare che tutti saremo coraggiosi e curiosi viaggiatori dell’ultimo tragitto, spettatori amorevoli verso se stessi e il mondo che ci circonda, in un sentimento materno e accogliente, in un sottinteso di ciò che si può dare con la purezza d’animo, e quale eredità preziosa si può donare ai figli che verranno e verranno.

La marionetta, che ci rappresenta nello spirito, ci racconta di un dialogo dentro noi stessi, ce ne svela i dubbi e infine l’accettazione. La danza non nasconde la sofferenza del corpo ma la rincuora e le proiezioni luminescenti ne scoprono la parte interiore, i suoi pensieri invisibili e arcaicamente inesprimibili con parole.



Sinossi

L’anatra si rende conto di essere seguita da un ombra inquietante, tranquilla fin tanto non scopre che quel leggero fruscio dietro a lei è la Morte: a quel punto la pervade il timore. La Morte è rassicurante quando le dice con naturalezza che le è vicina da quando è nata, che non c’è da preoccuparsi, è normale che lei sia presente, in fin dei conti fa parte della vita stessa. Il tempo passa e Anatra si abitua alla sua presenza sempre più ravvicinata, persino giocosa; piano piano si avvicinano e prendono cura una dell’altra, fino all’ultimo respiro. La scena è una stanza senza muri, un letto nudo ed un acquario. In scena sono una donna nel letto malata, una marionetta Anatra, la maschera della Morte. Impersonando la Morte e narrando la storia dell’Anatra, la donna malata può finalmente accettare la sua morte annunciata.



Spettacolo per tutti (adulti e bambini a partire dagli 8 anni).

Dove: Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.

Quando: sabato 13 aprile ore 17.30 e ore 21.00.





BIGLIETTI: 8€ / 6€ ridotto residenti di Colle Brianza

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 | Cell. 375 67 00 532



con Laura Bartolomei | di Laura Bartolomei e Damiano Privitera | pupazzi, costumi, scenografie Laura Bartolomei e James Davies | regia, video, scelta musicale Damiano Privitera | interventi danzati di Sabrina D’aguanno | ispirato al libro illustrato “Anatra, Morte e il Tulipano” di Wolf Herlbruch | adattazione di Laura Bartolomei e Damiano Privitera | produzione La Terra Galleggiante