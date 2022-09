Mentre tutto il paese si prepara all’undicesima edizione di Premana Rivive l’Antico, in calendario sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022, rimane aperta la prevendita on-line dei biglietti di accesso alla manifestazione.

L’invito da parte degli organizzatori e? quello di usufruire di questo servizio che, non solo permette di assicurarsi il ticket di ingresso a prezzo scontato, ma garantisce anche la possibilita? di accedere al percorso saltando la fila.

Inoltre, con la prevendita on-line e? possibile acquistare il biglietto valido per l’intero weekend, sempre a prezzo ridotto.

Questa opzione non sara? disponibile alle biglietterie fisiche.

I biglietti per "Premana rivive l'antico"

Ancora per pochi giorni, fino al 30 settembre i biglietti saranno acquistabili al costo 9 euro per gli adulti, 4 euro per i ragazzi (6-13 anni), gratuito per bambini sotto i 6 anni di eta?.

Dopodiche?, dall’1 ottobre, saranno in vigore i prezzi ufficiali della manifestazione: 10 euro adulti e 5 ragazzi.

Restano sempre gratuiti per i bambini sotto i 6 anni.

Per l’acquisto on-line e? sufficiente collegarsi al sito www.premanarivivelantico.it/prevendita-online e seguire le indicazioni riportate.

Possono essere utilizzate 18App e Carta del Docente.

I biglietti sono nominativi: devono, quindi, riportare nome e cognome del rispettivo utilizzatore. All’ingresso del percorso, oltre al biglietto, sara? richiesto un documento d'identita? valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Sara? comunque possibile procedere al cambio nominativo.

La vendita on-line prevede l’emissione di un biglietto elettronico, che dovra? essere esibito all'ingresso direttamente dal cellulare o essere stampato a casa cosi? da essere appositamente convalidato.

Per chi scegliesse l’acquisto alla biglietteria fisica, questa rimarra? aperta entrambi i giorni della manifestazione, presso la localita? Giabbio (inizio percorso) e in paese secondo i seguenti orari: