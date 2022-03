Le Piramidi di Montevecchia – Il segreto della mummia è il terzo romanzo della trilogia montevecchina di Gianluigi Vecchi, edito da EtaBeta PS, che verrà presentato mercoledì 9 marzo alla Casetta bis di Montevecchia, via del Fontanile 8, alle ore 21.00.



Riporta l’autore: “Di tutte le teorie e leggende sull’origine delle Piramidi di Montevecchia, quella che ne attribuisce la realizzazione alle tribù montevecchine neolitiche, mi ha intrigato particolarmente. Per cui mi è venuta voglia di inventare una storia che avesse a che fare con queste nostre meraviglie locali. C’è una mummia, ci sono degli assassini, dei morti ammazzati, ma non la si può definire un giallo. Come per altri miei precedenti racconti montevecchini, si tratta di una fiction brianzoleggiante; questa volta con delle strane avventure neolitiche, e uno spizzico di fantascienza.”



Alla presentazione prenderà parte, oltre all’autore Gianluigi Vecchi, anche l’architetto Vincenzo Di Gregorio, lo studioso scopritore delle “Piramidi di Montevecchia” e autore di numerosi saggi sull’argomento.

L’evento è organizzato, con il patrocinio del Comune, dalla ProLoco di Montevecchia, che proprio in febbraio aveva presentato l’ultimo saggio di Vincenzo Di Gregorio,

I proventi derivanti dalla vendita del libro, come per quelli precedenti della trilogia, andranno a favore della costruenda Nuova Biblioteca di Montevecchia.





Con il lodevole intento di contribuire al recupero di fondi per la nuova costruenda biblioteca comunale, si è messo a scrivere delle storie ambientate a Montevecchia, senza troppo badare ai danni collaterali. Questo è il terzo libro della serie montevecchina e il quarto pro biblioteca.