Ritrovare l'anima. Esercizi filosofici per trovare la propria via alla felicità è il nuovo libro di Laura Campanello, la quale da anni si occupa di fondere l'approccio filosofico all'analisi e al coaching, che accompagna in un viaggio alla scoperta del nostro senso più intimo.

Quello di Campanello è un manuale filosofico e pratico per dare vita al proprio lato spirituale e alleviare le inquietudini del nostro tempo. Per riconoscere la natura dei nostri pensieri e fare pace con la fragilità, imparare ad andare a fondo nella ricerca di quel misterioso luogo chiamato anima. E costruirsi ogni giorno una via di serenità.

Nel nuovo spazio in via Bovara

Sarà questa la prima presentazione ospitata nello Spazio Volante, il distaccamento ampio della Libreria Volante, inaugurato sabato 23 settembre con l'ospite speciale Mario Desiati. Mercoledì 27 settembre alle ore 18.30 con Laura Campanello si rifletterà su come inquietudine, smarrimento, disorientamento popolino il nostro presente, portando molte persone a piombare in uno stato di insoddisfazione personale costante.

"Partendo dal riconoscimento della natura e dei motivi alla base delle nostre inquietudini, durante l'incontro rifletteremo sul cercare un percorso personale che ci consenta di gestire il chiacchiericcio e il disordine della mente, provando a tracciare un percorso di rinascita spirituale, che affondi le sue radici in una tranquillità ritrovata, e unica per ciascuno di noi" spiegano le libraie della Volante.

È consigliata, ma non necessaria, la prenotazione.