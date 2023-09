‘Maledetti Pacifisti’: a Lecco la presentazione del libro di Nico Piro

Giovedì 28 settembre, a Lecco, presso il Ristorante Fiore - Cucina in Libertà, l’autore Nico Piro, in dialogo con la giornalista e scrittrice Paola Ciccioli, presenta “Maledetti pacifisti. Come difendersi dal marketing della guerra”.

«Non sono un medico, non sono un politico, sono un giornalista. Il mio pezzettino, la mia gocciolina, è provare a raccontare la guerra per quello che è: merda, sangue, morte e dolore.» Mentre l’Ucraina brucia, Nico Piro, inviato di guerra per il Tg3, ragiona e scrive in queste pagine, con penna affilata, della vendita del “prodotto-guerra” da parte dei politici e del loro apparato mediatico, disperatamente impegnati a piazzare il conflitto a un’opinione pubblica che non ne vuole sapere nulla ed è schierata – lo dicono i sondaggi – con la pace. Di fronte alla violenza verbale degli opinionisti con l’elmetto, al sorgere di un pensiero unico bellicista, lo scopo di questo pamphlet è smontare la narrazione della guerra che ci stanno spacciando come male necessario dall’alto valore morale.