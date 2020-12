Gli Amici del Presepio di Brivio organizzano, con la collaborazione degli esercenti, l'esposizione "Presepi in Brivio 2020".

Le opere esposte:

1. L’Alveare Cooperativa A.R.L > (esposto in vetrina) Via Lungo Adda Monfalcone, 8

2. Andreahaircut Ladies & Gentlement > (esposto in vetrina) Via Giosuè Magni, 3

3. Cartoleria Beretta Marco > (esposto in vetrina) Via Vittorio Emanuele II, 25

4. AS Style il Calzolaio > (esposto all’interno) Via Terraggio, 6/b

5. Autofficina Fratelli Carozzi > (esposto all’interno) Via Como, 102

6. Macelleria Brioni Eliseo > (esposto all’interno) Via Roma, 15

7. Barber Shop di Giuseppe Riva > (esposto in vetrina) Piazza Vittoria, 23

8. Bonfanti Enrica Emilia Parrucchiera > (esposto in vetrina) Via Coadiutoria, 8

9. Serendipity Cocktails & Food > (esposto all’interno) Via Fossa Castello, 8

10. Flor & Fantasy Fiorista > (esposto all’esterno) Via Suor Maria Anna Sala, 4

11. Farmacia S. Carlo > (esposto in vetrina) Via Vittorio Emanuele II, 5

12. Gastronomia Iemmolo Gianni > (esposto in vetrina) Via suor Maria Anna Sala, 14

13. Lavanderia Carla > (esposto in vetrina) Piazza della Vittoria

14. Macelleria Santa Lucia > (esposto all’esterno) Via Como, 126

15. Turisti … per casa > (esposto in vetrina) Via Como, 7

16. Ottica alla Mano > (esposto in vetrina) Via Vittorio Emanuele II, 2

17. Pietro Saldarini > (esposto all’esterno) “Presepe sommerso” Via Roma

18. Pesca sport > (esposto in vetrina) Via Terraggio, 10

19. Cristyle di Perucchini Cristina Parrucchiera > (esposto in vetrina) Piazza del Lavoro, 4

20. Panetteria Fratelli Saldarini > (esposto in vetrina) Piazza Carozzi, 4

21. Unipol Agenzia di Assicurazioni > (esposto in vetrina) Via Como, 31

22. Pizzeria Vera Napoli > (esposto all’interno) Via Coadiutoria, 11

23. Studio Gilardi > (esposto all’interno) Via Cesare Cantù, 3

24. New Life Estetica by Chiara > (esposto in vetrina) Via Como, 13

25. Bar Gli Specialisti del Gusto > (esposto in vetrina) Via Roma, 9

26. Kiss Informatica > (esposto in vetrina) Via Cesare Cantù, 11

27. Chiesa Parrocchiale di Brivio > (esposto all’interno) Via Santissimi Patroni, 2

28. Chiesa di Foppaluera > (esposto sia all’interno che all’esterno) Via Foppaluera, 48

29. Pizzeria d’Asporto Grano 86 > (esposto all’interno) Via Prinetti, 11 Beverate

30. Mobilificio Albani > (esposto all’interno) Via Como, 152

31. Luna Rossa > (esposto all’interno) Via Vittorio Emanuele II, 30

32. ToFè cafè > (esposto all’interno) P.zza Carlo Frigerio, 7

33. Bar Quattroassi > (esposto in vetrina) Via Como, 88

34. CRAL Comunale Brivio > (esposto all’interno) Via lungo Adda Monfalcone, 7

35. Bar Polisportiva 2B > (esposto all’interno) Via Alessandro Manzoni, 1

36. Locanda di Leonardo > (esposto in vetrina) P.zza Vittoria, 13

