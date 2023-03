Prevenzione al femminile - Medici a confronto

Venerdì 3 marzo alle ore 20.45 presso la sala civica di Via Dante 47 inizieranno gli appuntamenti voluti dall'assessorato alle Pari opportunità di Mandello per il mese di marzo, dedicato alle donne.

Si parlerà della salute della donna nelle fasi fisiologiche della vita e delle patologie più frequenti. L'incontro, dal titolo "Prevenzione al Femminile", vuole affrontare il tema della prevenzione delle più frequenti malattie a cui sono esposte le signore promuovendo il valore della diagnosi precoce e della prevenzione a cominciare dalle scelte alimentari a tavola e dallo stile di vita.

A confronto autorevoli medici operanti sul territorio specializzati negli ambiti interessati dall'argomento. Interverrà il dottor Gregorio Del Boca, già primario ospedaliero, specialista in Ginecologia e Ostetricia; la dottoressa Luigina Pastore, senologa specialista in Radiologia e Radiodiagnostica; il dottor Marco Missaglia, dietologo specialista in Scienza dell'alimentazione e in Endocrinologia sperimentale. Tra l'altro si parlerà delle neoplasie della mammella, dell'apparato riproduttore femminile ma anche di osteoporosi e di malattie sessualmente trasmesse e di come lo stile di vita possa giocare un ruolo importantissimo per la nostra salute. Interverrà alla serata anche la dottoressa Anna Biffi, ginecologa.

Spazio sarà lasciato alle domande del pubblico intervenuto per rispondere alle curiosità sui vari argomenti trattati. La serata proposta dal comune nel mese della Festa della donna costituisce indubbiamente una grande opportunità per conoscere e prevenire le patologie femminili investendo in salute e stile di vita.

Appuntamento quindi per venerdì 3 marzo in sala civica in via Dante a Mandello alle 20.45.

Gli appuntamenti successivi

16 marzo 2023 ore 20.30 in sala del Consiglio presentazione del libro "L'impresa è donna": all'incontro sarà presente Michaela Gariboldi, un'autrice, l'avvocato Monica Rosano presidente del Comitato delle pari opportunità degli avvocati della provincia di Lecco;

18 marzo 2023 dalle 10.30 alle 12 in biblioteca lettura del libro "Missione parità" per bambini delle classi quarte e quinta scuola primaria;

dal 18 al 30 marzo 2023 mostra personale della pittrice Franca Cagliani presso la sala civica.