La (tanto attesa) pioggia continuerà a cadere anche nel weekend

Le tanto attese piogge continueranno a cadere anche nei prossimi giorni, che saranno segnati da condizioni di estrema variabilità, con alternanza di annuvolamenti, rovesci e schiarite. Le temperature segneranno comunque un rialzo. Venerdì si apre con precipitazioni in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.812 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.398 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)