Tre mesi di eventi in un unico catalogo. Il Comune di Lecco punta su una versione smart della campagna di comunicazione per quanto riguarda la programmazione delle esperienze primaverili, unendovi uno spot e l'attività svolta a livello digitale con social e sito internet. E in allegato ci mette un sondaggio - aperto fino al 29 aprile - per scegliere "Le icone del tuo rione" per identificare i luoghi più importanti dei rioni della città, in grado di rappresentare al meglio la loro identità nel centesimo anniversario dall'unificazione di Lecco, processo iniziato nel 1923 e terminato nel 1928.

“La risorsa turistica è tra quelle vere della nostra città - ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni in apertura della presentazione del catalogo -. Punto due: vedrete le risorse presenti in tutti i rioni, perché Lecco è bella tutta, policentrica”.

Turismo a Lecco: il centro unico per le prenotazioni

“Al centro di questa dimensione dev’esserci sempre il lavoro - ha rammentato l'assessore Giovanni Cattaneo -. Tante persone si sono appassionate a questo progetto, se siamo in grado di scatenare le possibilità di questo territorio - in lago e in montagna - possiamo fare “click” nell’accoglimento di un numero sempre maggiore di turisti. Raccogliamo i frutti di un seme lanciato negli anni precedenti, con questo catalogo è destinato alle strutture ricettive perché è a loro che guardiamo”. Si tratta di un primo tentativo “legato alla primavera”, mentre l’elemento di novità “è il centro unico per le prenotazioni, tramite cui si può prenotare o regalare con un click. Vogliamo entrare nella competizione per l’outdoor e giocarcela fino in fondo”.

Vari gli eventi legati al gusto, come il Lecco Street Food: “Ho incrociato l’interesse degli operatori verso street food e mercatini”. Perché non c’è il Caleotto tra i rioni citati? “Il materiale promozionale non ha nessuna pretesa scientifica, formalmente non è un rione così come non lo è Santo Stefano. Ascolteremo volentieri i consigli”. Il tema dei rioni è centrale: “Ricorre il centenario del regio decreto che li ha riuniti sotto Lecco”, motivo per cui è stato indetto un sondaggio per segnalare i luoghi preferiti della città e con i dati raccolti “saranno implementati dei cartelli turistici”. Altri eventi non legati all’outdoor saranno presentati successivamente insieme all’assessorato alla cultura.

Lecco ama la montagna, spesso usato dalle minoranze come freccia verso la giunta Gattinoni, “c’è e vive con i suoi eventi dentro questo catalogo. Concerto ai Piani d’Erna? Sarebbe bello”. C’è stato qualche taglio doloroso? “Non ci sarà Lecco Playground e un altro evento importante sul lago. Anche accorpare tutto in un catalogo è modo per razionalizzare le spese. Rimaniamo aperti alle proposte di associazioni e imprenditori, pronti a fare un passo di lato anche perché partiranno delle collaborazioni nuove; pubblicare in maniera stagionale ci permette d’integrare in corso d’opera. Piccola? Il grande evento sarà il cantiere (ride, ndr)”.

“Il catalogo è un primo strumento, frutto di un percorso nato a gennaio - ha spiegato Giulia Trifirò del Settore Turismo -. Prevede 150 esperienze fino alla fine dell'anno divise in categorie: Lecco e i rioni, Lecco e la montagna, Lecco è il suo lago che inseriamo in modo più predominante”.

Lucia Caprinali dell’Impresa Girasole ha spiegato come sia stato “riscontrato un pullulare di voglia legata alle attività da poter fare. La centralità rimane a Lecco, ma abbiamo rinnovato delle esperienze come quella con il parco Monte Barro e il Gruppo Gamma”.

Chiusura affidata a Myriam Poli del Settore Cultura e Grandi Eventi: “In occasione del centenario dall’unione dei comuni abbiamo voluto portare a galla le tradizioni. Concretamente nel catalogo si troveranno le schede dei rioni stesso, partendo dai primi cinque; sul sito internet sono presenti quelle maggiormente fornite di dettagli”.