Questa sera mi connetto

Un progetto moderno per raccontare le storie delle donne social. Nel mese di marzo, mese in cui ricorre la giornata internazionale della donna, l’assessore ai servizi bibliotecari Raffaella Brioni ha ideato un progetto moderno e accattivante che vede come protagoniste tre donne rispettivamente commercianti, scrittrici e artiste che si sono avvalse di vari tipi di social per rilanciare la loro attività in epoca covid, per auto pubblicare i propri romanzi riscuotendo successo al punto tale da essere poi pubblicati dalla nota casa editrice Piemme, per far conoscere l’arteterapia e farne comprendere la valenza come materia di insegnamento nelle classi e nelle carceri. Saranno quattro le serate che vedranno queste donne dialogare con la giornalista Isabella Preda.

Le protagoniste sono state “scoperte e scelte dall’assessore stesso”: Ofelia Dell’Oro, valmadrerese, e Luisa Colombo di Malgrate, già conosciute dalla Brioni, ma che navigando su Facebook ha scoperto da un altro lato della loro attività. I video divertenti di Ofelia per promuovere le sue creazioni, le esperienze personali e lavorative di Luisa che mostra sul web e social il risultato di un linguaggio artistico, l'arteterapia appunto, che permette di ritrovarsi, compiendo un grande esercizio introspettivo. I romanzi di Simona Fruzzetti, che sul web pubblica romanzi spaziando con scioltezza e maestria da gialli avvincenti a rosa incantevoli.