“Sulle orme di Stoppani diamo il via a GeoCult, una manifestazione che vuole portare a Lecco appassionati di geoscienze, ricercatori e imprese attive nei diversi ambiti della prevenzione del rischio idro-geologico. La mostra "Il bel pianeta" sarà un'occasione unica soprattutto per bambini e ragazzi per conoscere da vicino gli elementi che compongono la Terra per riflettere su come prenderci cura di questa casa comune. All'interno del Festival delle Geoscienze verrà testato un modulo didattico per portare dentro la scuola il tema dell'approccio in sicurezza al lago e alla montagna: Lecco si conferma nodo di una rete ampia e competente fatta di associazioni, cooperative, realtà produttive, università e centri di ricerca che esprimono l'eccellenza nella ricerca e nella passione per la tutela del territorio”, spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco.

“È con grande soddisfazione e orgoglio che Acinque sceglie di unire il proprio brand quale MainPartner alla prima edizione del Festival italiano delle Geoscienze, promosso e organizzato dal Comune di Lecco. Un progetto di grande valore e interesse, con il quale si intende fare della città di Lecco un appuntamento di livello nazionale e internazionale nella riflessione e indagine scientifica su alcuni dei grandi temi che riguardano la terra, la sua nascita ed evoluzione, e nella loro divulgazione. L’attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia è patrimonio del nostro gruppo che, da parte sua, vive in particolare un legame profondo con i territori in cui opera; al tempo stesso Acinque fa della ricerca tecnologica e scientifica uno dei suoi asset. La nostra partnership è dunque una scelta coerente con la nostra identità. La coincidenza della prima edizione di questo Festival con il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e primo vero divulgatore scientifico, e con il centenario della scomparsa del naturalista Mario Cermenati, entrambi lecchesi, colloca questo evento nel solco di una tradizione che vede la città di Lecco protagonista”, dichiara Marco Canzi, presidente del main sponsor Acinque.