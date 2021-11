Palladium, la programmazione dal 21 al 27 ottobre

Dal 4 al 10 novembre al cinema Palladium di Lecco saranno in proiezione due film: Volevo Nascondermi, La Famiglia Addams 2. In prima visione arriva l'ultimo film della Marvel e prosegue la rassegna del giovedì con il film dedicato al pittore Ligabue.

La programmazione

Giovedì 4 novembre - ore 21 - "Volevo nascondermi" - rassegna del Giovedì

Venerdì 5 novembre - ore 21 - "La Famiglia Addams 2"

Sabato 6 novembre - ore 21 - "La Famiglia Addams 2"

Domenica 7 novembre ore 16 e ore 21 "La Famiglia Addams 2"

Lunedì 8 novembre - "La Famiglia Addams 2"

La trama

n questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l'età dei loro due figli e arrendersi all'idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l'America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?

Il trailer de La Famiglia Addams 2

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...