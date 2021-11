Palladium, la programmazione dal 21 al 27 ottobre

Dal 4 al 10 novembre al cinema Palladium di Lecco saranno in proiezione due film: Volevo Nascondermi, The Eternals. In prima visione arriva l'ultimo film della Marvel e prosegue la rassegna del giovedì con il film dedicato al pittore Ligabue.

La programmazione

Giovedì 04 novembre VOLEVO NASCONDERMI ore 21.00

Venerdì 05 novembre THE ETERNALS ore 21.00

Sabato 06 novembre THE ETERNALS ore 21.00

Domenica 07 novembre THE ETERNALS ore 16.00 – 21.00

Lunedì 08 novembre THE ETERNALS ore 21.00

Martedì 09 novembre Riposo

Mercoledì 10 novembre Riposo

La trama

Ne "Gli Eterni" dei Marvel Studios un nuovo, entusiasmante, team di supereroi debutta nell’universo cinematografico Marvel: antichi alieni che vivono in segreto sulla Terra da migliaia di anni. A seguito degli eventi di "Avengers: Endgame", una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per ricongiungersi con il più antico nemico dell’umanità, i Devianti.

Il trailer di Eternals

