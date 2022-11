Le "Luci su Lecco" torneranno a brillare nel centro della città. Le piazze e le vie del nucleo storico saranno illuminate nel corso del periodo natalizio: inaugurazione prevista per il 26 novembre, spegnimento atteso l'8 gennaio, appena dopio l'Epifania. Regia affidata all'associazione "Amici di Lecco", supportata dal contributo economico di 150 negozi: si punterà sulla tecnologia led per ridurre il consumo di energia elettrica e sugli orari automatici di accensione/spegnimento. Già avvenuto il posizionamento dei proiettori.

La corrente la paga il Comune

Il costo della corrente elettrica aumenta vertiginosamente, ma le proiezioni in centro città si faranno ancora. L'associazione Amici di Lecco - nell'ambito di "Luci su Lecco" - sta coordinando, anche per il 2022, l'organizzazione delle luminarie natalizie a Lecco. La raccolta delle adesioni di esercizi commerciali, bar, ristoranti e semplici simpatizzanti è iniziata nelle scorse settimane ed è proseguita fino a venerdì 21 ottobre.

“I prezzi, rispetto al 2021, sono rimasti bloccati per non gravare eccessivamente sui commercianti, visto anche il periodo difficile che stanno attraversando - spiegano gli organizzatori -. Anche quest'anno il Comune di Lecco sosterrà il costo dell'energia elettrica. Tenendo conto della crisi in essere, abbiamo scelto lampadine a led a basso consumo. Le luminarie verranno accese con orari ridotti rispetto al passato, proprio per ridurre l'impatto energetico complessivo. Verranno illuminate le vie che raggiungeranno un numero minimo di adesioni”.