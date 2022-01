"Raccontare la scienza" con Luigi Bignami

Raccontare la scienza… e gli scienziati. La divulgazione professionale è un'attività difficile. Ad esempio rendere accessibili al grande pubblico concetti a volte complessi richiede un accurato lavoro di preparazione. Oppure spesso ci si trova a dover seguire gli scienziati nel loro lavoro sul campo o nei loro laboratori. Spesso luoghi suggestivi, ma remoti ed ardui da gestire per le esigenze della divulgazione. Ma è anche un'attività che permette di spaziare nei campi più vasti, dalla zoologia alla geologia, dall'astrofisica alla biologia. Un viaggio affascinante con uno dei più noti conduttori e divulgatori italiani è quello che aspetta il pubblico martedì 12 alle ore 20.45 nel videoincontro con Luigi Bignami organizzato da La Semina.

Chi è

Luigi Bignami è giornalista professionista free-lance. Si è laureato in Scienze Geologiche e storia della Musica e 8° Anno di Pianoforte al Conservatorio di Milano. Ha lavorato in Africa per conto di Eni in aree "sconosciute dal punto di vista geologico" in Mozambico. Ha iniziato l'opera di divulgazione scientifica durante l'alluvione della Valtellina del 1987, quindi sono 35 anni di lavoro. Ha sempre svolto attività da freelance (con tutte le difficoltà del caso). Ha insegnato per 10 anni in un liceo scientifico. Ha collaborato con alcune Università per corsi di divulgazione scientifica. Ha collaborato con testate storiche da Epoca a Europeo fino a quotidiani come il Corriere della Sera e Repubblica.

Ha lavorato con:

carta stampata: National Geographic, Scienza e Vita, Oggi, Meridiani e Meridiani Montagne, Io Donna, Airone, Jack, Mondo, Orione, Il Cielo;

radio: Radio Svizzera, Radio 24ore;

televisioni: Rai3, Rai Scuola, TG5, Italia1, Rete4, Rai1;

Vari libri: soprattutto scolastici, oltre a A caccia di comete, La vita nell'Universo

Oggi collabora con: Avvenire, Oggi, Focus, Focus.it, Focus TV, Radio Capital.

Diretta su Facebook e Youtube de La Semina.