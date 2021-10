Associazione DinamoCulturale presenta



“ERNA 1943. RACCONTO PARTIGIANO”



Dopo l’8 settembre 1943 si forma spontaneamente ai Piani d’Erna sopra Lecco, la Banda Pisacane. Una delle prime formazioni partigiane sulle montagne del nord Italia.

Quaranta giorni dura l'attività della banda.

Nell’ottobre dello stesso anno un rastrellamento ad opera delle truppe tedesche, mette fine alla resistenza sulle montagne del lecchese.

Da questo fatto storico e da una riflessione sul tema della Resistenza ieri e dell'antifascismo oggi nel lecchese, è nata l’esigenza di scrivere e raccontare gli avvenimenti di quel periodo attraverso uno spettacolo teatrale che avesse come protagonista la Storia, raccontata attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che l’hanno vissuta.



L’evento, organizzato dall’Associazione Dinamo Culturale con la partecipazione di ANPI provinciale di Lecco, avrà luogo sabato 23 ottobre 2021, presso il Rifugio Marchett, località Piani d'Erna di Lecco.



In scena Carlo Decio, attore lecchese da anni impegnato sulla scena milanese, accompagnato alla fisarmonica da Luca Pedeferri. Autori del testo Simone G. Colombo, Shantala Faccinetto e Davide Franceschini.



Rifugio Marchett

Località Piani d'Erna, Lecco



Sabato 23 ottobre 2021 - ORE 11:00

25€ VINO&TAGLIERE + SPETTACOLO + PRANZO



prenotazione obbligatoria entro giovedì 21 Ottobre 2021



Nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e contenimento del virus COVID-19, per partecipare all'evento è obbligatorio presentare un Pass Sanitario valido.



Per informazioni e prenotazioni contattare:

erna1943spettacolo@gmail.com

380.3259910 - 3472704485

facebook.com/DinamoCulturale/

