Dalle vette dell’antica Abya Yala alle montagne della Valsassina

Alla scoperta della cultura e delle tradizioni di uno dei popoli più antichi del pianeta. L’associazione Radici Future organizza a Mezzacca, presso il Campo interculturale Madre Terra di Cassina Valsassina, un evento alla scoperta della cultura e delle tradizioni di uno dei popoli più antichi del pianeta. Incontrato per la prima volta dagli spagnoli nell'attuale Colombia centrale nel 1537, il popolo Muiska custodisce ancora oggi l'antica cultura e le tradizioni ancestrali che si è assunto l'onere di divulgare in tutto il mondo.

"Ospiteremo quindi in Valsassina una tappa del 'Cammino Santo' che la famiglia di Azerah e Buntkua sta portando in Europa quest'anno - spiegano gli organizzatori - Azerah, Buntkua e sua figlia Ananda, appartengono a uno dei popoli nativi dell'Abya Ayala (quello che oggi si chiama America Latina), con una discendenza che risale a circa 8.000 anni fa".

Alla scoperta della millenaria civiltà Muiska

"Attraverso le parole i canti e le danze della famiglia di Azerah e Buntkua, conosceremo la millenaria civiltà Muiska, un popolo il cui stile di vita si fonda su una profonda relazione con la Natura, l'Acqua, il Fuoco, la Terra e l'Aria, di cui la leggenda dell'El Dorado rappresenta il culmine. Qui nelle montagne Valsassinesi, l'incontro sarà direzionato a riconoscere la vitalità dell'acqua come portatrice di ricchezza nel territorio e nella stessa Vita Umana". Il programma consiste in due gironate immerse nella natura incontaminata del Campo interculturale Madre Terra a Mezzacca.

Programma e location

Sabato 30 Settembre - a partire dalle 18, Cerimonia di preparazione della Fabkua (bevanda tradizionale di mais fermentato) Bkiskwa, impiegata fin dagli albori dei tempi per ristabilire i fili relazionali tra gli umani, il pianeta e il Cosmo.

Domenica 1 Ottobre - in mattinata, dalle 11, camminata ad offerta libera nel sentiero delle Acque tra la Cumbalino e la Pioverna per la tradizionale unificazione e offerta delle Acque del Territorio: "Lavoro di riconnessione con l'acqua madre waia sie". A seguire Sacra condivisione di cibo e a partire dalle 16 Cerchio cerimoniale di hoska e fuhucha "tabaco y hayo" con canti tradizionali e consigli per ordinare il pensiero e la parola dolce e ferma.

L'evento è aperto ai soci dell’associazione Radici Future. Tessera associativa annua 20 euro. Contributo: minimo 30 euro, consigliato 60 euro a cerimonia, secondo le possibilità e la volontà di ognuno. 20 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. "Tutto il ricavato, tolte le spese, andrà a finanziare la Comunità Muiska e la sua missione nel mondo". Per ulteriori info e prenotazioni: scrivere a radicifutureaps@gmail.com oppure chiamare: 393 6696654 (Luisa). Il campo interculturale Madre Terra si trova alle porte del bosco, a Mezzacca, una frazione di Cassina Valsassina, in provincia di Lecco.