Motoraduno internazionale Moto Guzzi 2022

Torna, dopo l'assenza forzata per la pandemia, il Motoraduno internazionale della Moto Guzzi: l'occasione è utile per festeggiare in maniera degna il Centenario della Casa dell'Aquila, saltato lo scorso anno. Di seguito il programma dei festeggiamenti, che scatteranno mercoledì 7 settembre e dureranno sino a domenica 11 settembre.

FUORIRADUNO

Mercoledì 7 settembre 2022

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle ore 21

Mandello città dei Motori – associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 9

Moto Tour dei 4 musei- Associazione G.A.MAG – ODV – Piazzale Guzzi

Ore 19:30 fino alle 24

Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Giovedì 8 settembre 2022

Ore 15

Inizio raduno – Motorbike rally start – Piazza L. Da Vinci (comune)

Dalle ore 10 alle ore 18

Mostra – Retrò Village – Lido Comunale

Ore 10 fino alle ore 21

Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione

Dalle ore 15 alle ore 20

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle ore 15 alle 19

Esposizione Moto Storiche – Vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 15 alle 19

Esposizione opere concorso fumetto “La nascita di un mito” – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 15 alle ore 22

Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi – Via Medaglie Olimpiche Mandellesi

Dalle ore 10 alle ore 22

Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Ore 18

Inaugurazione segnavia Città dei Motori

Ore 15 fino alle 22

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – Subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 18:30

Apertura cucine – Opening of refreshment areas

Ore 21

Spettacolo musicale – Music show – Piazza Mercato

Ore 21

RIPARTIAMODA100 – il ritorno della carovana del Moto Velo Club Lecco dal giro delle città dei motori – Teatro Comunale – Piazza L. Da Vinci (comune)

Venerdì 9 settembre 2022

Ore 9 fino alle 22

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – Subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 10 fino alle 18

Info point – Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – Subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazzale Moto Guzzi

Ore 10 fino alle ore 21 – Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione Moto Storiche – Vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 9 alle ore 22

Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione opere concorso fumetto “La nascita di un mito” – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 18

Mostra – Retrò Village – Lido Comunale

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione

Dalle ore 15 alle ore 20

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 18

Visita torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Durante la giornata

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri – Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition – Piazza L. Da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Dalle ore 10 alle ore 22

Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi

Dalle ore 16:30 alle 19

Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como

Ore 18:30

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21

Proiezione film – “Il coraggio di andare oltre” – Piazza del Comune – Subtitled in English

Ore 21

Spettacolo musica – music show – Piazza Mercato

SABATO 10 settembre 2022

Ore 9 fino alle 22

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 10 fino alle 18

Info point – Piazzale Moto Guzzi

Ore 10 fino alle ore 18 – Mandello città dei Motori – associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione Moto Storiche – Vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 9 alle ore 22

Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione opere concorso fumetto “La nascita di un mito” – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 21

Mostra – Retrò Village – Lido Comunale

Ore 10 fino alle ore 21 – Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione

Dalle ore 10 alle ore 20

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 18

Visita torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 18

Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Durante la giornata

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri – Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition Piazza L. Da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – Opening of refreshment areas

Dalle ore 10 alle ore 22

Stand customizzatori – Customizers stands – Piazza Garibaldi

Dalle ore 16:30 alle 19

Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como

Ore 18:30

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21

Spettacolo musica – music show – Piazza Mercato

DOMENICA 11 settembre 2022

Ore 9 fino alle 14

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria– subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 9 fino alle 18

Info point – Piazzale Moto Guzzi

Dalle ore 9

Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Ore 10 fino alle ore 18 – Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle 18

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione

Dalle ore 10 alle 13

Esposizione Moto Storiche – Vintage motorcycle exhibition – Piazza L. Da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 18

Mostra – Retrò Village – Lido Comunale

Dalle ore 10 alle ore 14

Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 12

Visita torre di Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 12

Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Ore 11

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri –Vintage motorcycles: eight-cylinder ignition – Piazza L. Da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – Opening of refreshment areas

Ore 15

Estrazione lotteria Motoraduno Internazionale e premiazione concorso fumetto – Saluti e chiusura Raduno – Lottery draw – closing ceremony – Piazza del Mercato