Martedì 14 e martedì 21 maggio alle 21, nella sala cinema Nuovo Aquilone di via Parini 6 a Lecco, si terranno i primi due appuntamenti della rassegna diffusa 'Nuovo cinema Patagonia'.

La serata del 14 maggio, introdotta dallo storico dell’alpinismo Alberto Benini, sarà dedicata al film Torre del Vento, documentario ufficiale della spedizione, realizzato con la regia di Mimmo Lanzetta e vincitore della Genziana d'Oro al Trento Film Festival del 1974.

Il 21 maggio verrà invece proiettato il recente film Il Ragno della Patagonia, con la presenza del regista Fulvio Mariani e dello storico dell'alpinismo Ruggero Meles.

Gli eventi sono organizzati con contributo del Comune di Lecco e si inseriscono nel calendario delle celebrazioni per il 50esimo anniversario della prima salita della parete ovest del Cerro Torre organizzate dalla cordata di enti e istituzioni locali guidata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino come ente capofila e costituita dai Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario, in collaborazione con Confcommercio Lecco, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Como-Lecco, Provincia di Lecco, Cai Lecco sezione 'Riccardo Cassin', Gruppo Ragni della Grignetta, Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma, Uoei sezione di Lecco e Fondazione Riccardo Cassin.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.