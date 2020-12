Quarto appuntamento con la rassegna “Il bello dell’Orrido”

Quarto e ultimo appuntamento dell’anno per la seconda stagione della rassegna “Il bello dell’Orrido”, la serie d’incontri con gli autori ideata da Armando Besio. L’iniziativa - organizzata ArchiViVitali, in collaborazione con il Comune di Bellano e il sostegno di Torneria Colombo - prosegue online con Emilio Isgrò, prendendo come spunto e punto di partenza del dialogo la sua ultima pubblicazione, intitolata “Quel che resta di Dio”. L'appuntamento è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 12 dicembre, "a distanza" con la diretta Facebook sulla pagina Archivitali e sul sito archivivitali.org

Pittore e poeta, ma anche romanziere, drammaturgo e regista, Emilio Isgrò è uno dei nomi dell’arte più noti a livello internazionale: “le cancellature” che l’hanno reso celebre hanno aperto a un nuovo modo di intendere il valore della parola, sollevando una questione che va oltre i mondi dell’arte e della letteratura: la possibilità della parola umana di sopravvivere in una società dominata dalla comunicazione virtuale. La sua cancellatura ne ha rinforzato la dignità: cancellare non vuol dire distruggere, ma sottolineare le sue oscillazioni in un continuo mutamento che il mondo globalizzato sembra aver dimenticato.

La raccolta di poesie “Quel che resta di Dio” (Guanda, 2019) è il punto di partenza per la conversazione con Armando Besio.