Cinema all'aperto a Introbio

Cinestate a Introbio. La biblioteca Arrigoni del comune valsassinese organizza infatti una rassegna di film all'aperto con inizio alle ore 21 a Villa Migliavacca.

La rassegna è partita sabato 31 luglio con "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", vincitore di due premi Oscar, e proseguirà con l'altrettanto premiato "Fargo" in progtamma sabato 7 agosto. Chiuderà la rassegna "Nomadland", vincitore della statuetta per il miglior film nel 2021, in calendario il 14 agosto. L'iniziativa è a cura di Elio Spada.