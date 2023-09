Reel Rock Tour, l’evento sul grande schermo dedicato agli appassionati dell’arrampicata

Reel Rock Tour è una rassegna cinematografica di corto e medio metraggi che raccontano imprese di arrampicata in terre remote e luoghi insoliti, ma anche storie di amicizia e di condivisione, ingredienti indispensabili per grandi avventure.



Il 4 Ottobre il Reel Rock Tour è a Lecco, al Cinema Palladium, con un programma di tre nuovi film che faranno vivere agli spettatori le meraviglie dell’arrampicata outdoor: uno sguardo unico sulla continua sfida tra l’uomo e la roccia e non solo, in grado di appassionare una community sempre più ricca di amanti del climbing e spingere atleti in tutto il mondo a spostare più in alto gli obiettivi da raggiungere.

Per la sua 5° edizione in Italia, Reel Rock Tour porta sul grande schermo tre storie appassionanti: big-wall climbing in Karakorum sulla splendida Nameless Tower con l’italiano Jacopo Larcher e la scalatrice austriaca Barbara "Babsi" Zangerl; nel settore Ramirole, nelle gole del Verdon con il francese Sébastien “Seb” Bouin per una sfida durata 3 anni e 250 tentativi; in Cisgiordania con lo scrittore e alpinista statunitense Andrew Bisharat alla ricerca delle proprie radici e di un ritrovato senso di comunità grazie all’arrampicata.



Biglietti acquistabili esclusivamente online al link https://reelrockitalia.vivaticket.it/

Biglietto intero: 15€ + 1,60€ di prevendita e commissioni di servizio (IVA inclusa)